Angebot auf Gulfstream ausgebaut RUAG wartet die G550

Der schweizer Dienstleister RUAG erweitert sein Portfolio um die Line- und Base-Maintenance der Gulfstream G550 am Standort München.

Gulfstream G550. © Foto und Copyright: Gulfstream

Im Rahmen seiner Zulassung als Instandhaltungsbetrieb bietet RUAG Aviation nun auch Wartungs- und Unterhaltungsdienstleistungen für das Gulfstream Muster G550 an. Das haben die Schweizer bekannt gegeben. Die Kunden werden die Arbeiten der Line- und Base-Maintenance künftig am Standort München buchen können. RUAG will damit die spezifischen Kundenbedürfnisse noch besser befriedigen können.

RUAG ist bereits Service Center für zahlreiche Hersteller wie Airbus Helicopters, Bell, Bombardier, Cessna, Dassault und Embraer. Zu den Kernkompetenzen zählen dabei Dienstleistungen wie Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten sowie die Entwicklung, Herstellung und Integration von Subsystemen für Flugzeuge und Helikopter.