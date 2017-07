Weitere Auslieferung durch Atlas Air Service Neue Phenom 300 in Süddeutschland

Atlas Air Service, Embraers Vertriebspartner für Deutschland, Österreich und Schweiz, lieferte eine neue Embraer Phenom 300 an einen weiteren deutschen Kunde aus – an die Firma Zoller GmbH & Co. KG. in Sigmaringen-Laucherthal.

Die dritte Phenom 300 ist bei Atlas Air Service eingetroffen. Mit dabei waren Peter Kron (Cpt., Senior Ferry Pilot Phenom 300), Wolfram Wächter (Cpt., Geschäftsführer DAS Private Jets GmbH), Hans Doll (Sales Director Atlas Air Service AG) und Andreas Losberger (Technischer Leiter DAS Private Jets GmbH). Foto und Copyright: Atals Air Service AG

Nach der Übergabe im Werk von Embraer Executive Jets in Florida, USA, überführten Peter Cron (Senior Ferry Pilot Phenom 300) und Wolfram Wächter (Geschäftsführer der DAS Private Jets GmbH) den Business Jet Ende Juni über Kanada und Island nach Bremen. Dort wurden alle Einfuhrfomalitäten bei Atlas Air Service abgeschlossen.

Neuer Heimatflughafen der Phenom 300 ist Mengen (EDFM) in Süddeutschland. Nach Aussagen von Hans Doll, Verkaufsleiter der Atlas Service AG, wird die Wartung des Business Jets im eigenen autorisierten Servicecenter am Flughafen Augsburg erfolgen. Das Geschäftsreiseflugzeug wird von DAS Private Jets GmbH aus Mengen betrieben und verchartert. Insgesamt betreibt DAS Private Jets damit drei Phenom 300.