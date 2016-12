Klassenbester Aero-Dienst erhält Auszeichnung

Das Nürnberger Luftfahrtunternehmen ist offizielles Service-Center von Bombardier und wurde kürzlich zum zweiten Mal in Folge mit dem begehrten „Bombardier Business Aircraft Excellence Award” geehrt.

Andy Nureddin (links), Vice President Customer Support and Training BBA, und Jean-Christophe Gallagher (rechts), Vice President and General Manager, Customer Experience BBA, überreichen Viktor Peters (Mitte), Geschäftsführer beim Aero-Dienst, den "Excellence Award" im Rahmen der NBAA 2016.

Seit 2011 adelt der kanadische Flugzeughersteller sein bestes Service-Center mit dieser Auszeichnung. Die diesjährige Preisverleihung fand am 2. November 2016 im Rahmen der NBAA-BACE in Orlando statt.



Viktor Peters, Geschäftsführer bei Aero-Dienst, bedankte sich bei Bombardier und dem Aero-Dienst-Team in Nürnberg und Wien für die geleistete Arbeit im vergangenen Jahr. „Temporär erfolgreich zu sein, ist das eine, sich aber im Wettbewerb mit der Konkurrenz dauerhaft oben zu etablieren, noch mal eine ganz andere Leistung“, so Peters. Aero-Dienst konnte sich gegen die Konkurrenz – insgesamt 33 internationale Heavy- und Line-Maintenance-Facilities innerhalb des Bombardier Business Aircraft Service-Netzwerkes – in den Kategorien „Weltweit und Europa“ durchsetzen.



Seit der Firmengründung 1958 hat sich Aero-Dienst in den Bereichen Wartung, Betrieb, Verkauf und Verwaltung von Geschäfts- und Ambulanzflugzeugen als eines der führenden Business-Aviation-Unternehmen in Europa profilieren können. Zurzeit bedient Aero-Dienst mit seinen Standorten Nürnberg und Wien über 300 Kunden aus der allgemeinen Luftfahrt.