Paris Air Show 2017 Embraer mit drei Mustern vertreten

Der brasilianische Flugzeughersteller wird in Le Bourget mit drei Flugzeugen aus den Bereichen Zivil-, Privat- und Militärluftfahrt vertreten sein. Die Paris Air Show findet vom 19. Bis zum 25. Juni statt.

Embraer wird in Paris auch den Regionaljet E190-E2 ausstellen. Foto und Copyright: Embraer.

Embraer wird die zweite Generation seines Regionaljets E195, das Multi-Mission Transport- und Betankungsflugzeug KC-390 und den Business Jet Legacy 450 in Paris ausstellen. Auch eine ERJ 145 wird am Stand der Regionalfluggesellschaft HOP! zu besichtigen sein, bei der das Flugzeug bereits seit 20 Jahren im Dienst ist. Embraer wird auf der Air Show am Stand #314 zu finden sein.



Embraer wurde 1969 gegründet und ist heute einer der führenden Hersteller kommerzieller Jets. Das Unternehmen, mit Hauptsitz in Brasilien, ist in vielen Bereichen der zivilen und militärischen Luftfahrt tätig. Die Firma entwickelt, produziert und vermarktet Flugzeuge und Systeme und bietet Kundenbetreuung und Dienstleistungen an.