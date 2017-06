Kooperation DLR und Embraer vereinbaren Zusammenarbeit

Der brasilianische Flugzeughersteller Embraer und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) haben ein Abkommen über die Vertiefung der wissenschaftlichen Zusammenarbeit im Bereich Luftfahrt unterzeichnet.

Rolf Henke, Vorstandsmitglied und verantwortlich für Luftfahrtforschung beim Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt und Daniel Moczydlower, Vicepresident Technology Research bei Embraer. Foto und Copyright: Embraer

Beide Partner wollen zukünftig deutlich umfangreicher gemeinsam an vielfältigen Forschungsfragen arbeiten, beispielsweise an der Verringerung von Fluglärm und Emissionen, an Verbesserungen der aerodynamischen und aeroelastischen Leistungsfähigkeit von Flugzeugen sowie zahlreichen Aspekten des Flugzeugleichtbaus mit faserverbundverstärkten Kunststoffen und integrierten adaptronischen Systemen. Das Abkommen wurde auf der Paris Air Show in Le Bourget während eines Treffens des DLR-Luftfahrtvorstands Prof. Rolf Henke mit dem Embraer Vize-Präsidenten für Technologieentwicklung, Daniel Moczydlower, der Öffentlichkeit präsentiert. Als ersten konkreten Schritt der vertieften Zusammenarbeit planen beide Partner bis Ende 2017 ein gemeinsames Forschungsprojekt im Bereich Flugdynamik auf den Weg zu bringen.



"Wir wollen zunehmend in weltweiten internationalen Kooperationen die Kompetenzen der DLR-Forschung mit starken Partnern aus Industrie und Wissenschaft zusammenführen", sagt Prof. Henke anlässlich des Abkommens. "Es freut uns daher sehr, dass wir diesen gemeinsamen Weg in der Luftfahrtforschung nun mit dem Flugzeughersteller Embraer noch enger beschreiten werden."



Seit 2001 haben das DLR und Embraer schon in einzelnen Projekten kooperiert. So gibt es bereits gemeinsame Forschungsaktivitäten bei der Modellierung der Eisbildung an Flugzeugen (Aircraft Dynamic Modelling with Accreted Ice), der Aerodynamik-Modellierung (Online Parameter Identification for Integrated Aerodynamic Modelling) sowie im Bereich Aeroelastik.