FAI Aviation Group Letzter Learjet 35A ausgemustert

Der Nürnberger Special Mission Betreiber FAI verabschiedete sich vom letzten Learjet 35A seiner Flotte. Das Flugzeug trat am 26. Februar die Reise zum neuen Eigentümer nach Mexiko an.

Foto und Copyright: FAI Flight Ambulance

Der Learjet 35A mit der Seriennummer SN447 und der Kennung D-COKE erhielt einen besonderen Abschied von FAI-Gründer und Vorstandsvorsitzender, Siegfried Axtmann, der die Maschine am 26. Februar am Flughafen Albrecht Dürer in Nürnberg dem neuen Besitzer übergab. Dieser heißt Jet Rescue Air Ambulance und ist in Mexiko beheimatet.



In den letzten sechszehn Jahren waren vier Learjet 35A für die FAI im Einsatz. Insgesamt legten die Maschinen während der 38.000 Flugstunden eine Strecke zurück, die 450 Weltumrundungen entspricht.



Die FAI-Flotte besteht nun aus zwei Learjet 55, elf Learjet 60, fünf Challenger 604 und drei Global Express. Eine weitere Challenger 604 und eine Global sollen die Flotte in Kürze verstärken.