EBASCON 2017 Europäisches Branchentreffen

Themen rund um Flugsicherheit, Unfallanalyse und Trainingsprogramme stehen im Fokus dieses Events der europäischen Business Aviation.

Foto und Copyright: AMM Screening GmbH

Die European Business Aviation Safety Conference – so der offizielle Name dieses zweitägigen Events, findet in ihrer siebten Ausgabe am 14. und 15. Februar 2017 im Hotel Eurostars Grand Central in München statt. Übernachtungsmöglichkeiten bestehen also vor Ort, sind jedoch in der Kursgebühr von 530 Euro pro Teilnehmer nicht inbegriffen.



Die Konferenz fungiert als Plattform für den Informationsaustausch rund um Sicherheitsthemen der europäischen Business Aviation. Gastredner werden Vorträge über die verschiedenen Bereiche der Geschäftsluftfahrt halten. Teilnehmer sollen mit Hilfe dieser Expertentipps einen umfassenden Überblick über die Business Aviation in Europa erhalten und im Rahmen von Debattierrunden Verbesserungsvorschläge erarbeiten können. Eine detaillierte Agenda der Workshops hat der Veranstalter dazu auf seiner Homepage veröffentlicht.