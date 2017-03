DC Aviation Erstes Upgrade eines Business Jets auf ADS-B Out

Der Maintanance-Betrieb DC Aviation führte seine erste ADS-B-Out-Modifizierung an einem Business Jet durch. Beim Flugzeug handelt es sich um eine in den Vereinigten Arabischen Emiraten registrierte Bombardier Global Express XRS.

Der Bombardier Global XRS ist ein Ultralangstreckenjets mit einer Reichweite von bis zu 11.390 km. Foto und Copyright: Bombardier Aerospace

Gemäß der Durchführungsverordnung „SPI IR“ müssen ab dem 1. Januar 2020 alle Flugzeuge mit einem maximalen Startgewicht von über 5.700 kg oder einer maximalen Reisefluggeschwindigkeit von über 250 Knoten die „ADS-B Out“ Anforderungen erfüllen.



Der Umbau nahm nur sieben Kalendertage in Anspruch. Im Zuge der Arbeiten, aktualisierte DC Aviation auch die IAC Batch-33-Software für das zentrale Datenverarbeitungssystem der Bombardier. Diese Maßnahme erhöht die Flugsicherheit, unterstützt die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und steigert den Wert des Flugzeuges.



DC Aviation bietet die Durchführung dieser Modifizierung auch in Kombination mit beliebigen anderen geplanten Wartungsarbeiten oder Kabinen- beziehungsweise Konnektivitätslösungen an.