TBM 930 Reloaded Erstes 2017er-Modell ausgeliefert

Daher hatte ab dem Modelljahr 2017 Neuerungen für die TBM 930 angekündigt. Vor kurzem fand die Auslieferung des ersten überarbeiteten Flugzeugs statt, bei dem bislang nur optional erhältliche Features nun zur Standardausstattung gehören.

Foto und Copyright: Daher TBM

Am auffälligsten ist das umgestaltete Interieur: Neue Sitzpolster, Kopfstützen, Armlehnen und Sitznähte verleihen der Kabine ein frisches Aussehen. Es sind drei Ausstattungslinien erhältlich: Black Diamond, Beige Luxor und Agate Grey. Standardmäßig sind alle Aluminium-Elemente gebürstet – optional ist ein Hochglanz-Finish erhältlich. Die Bedienelemente für die Kabinentemperatur erhielten nun zwecks besserer Bedienbarkeit eine Hintergrundbeleuchtung.



Mit dem Flight Stream 210 Gateway können sich bis zu zwei mobile Geräte drahtlos mit dem System verbinden, auf denen die App „Garmin Pilot“ ausgeführt wird. Passend dazu, haben zahlreiche USB-Ports (5V/3A) Einzug gehalten, an denen man Akkus mitgeführter Devices aufladen kann.



Bisher nur optional erhältliche Ausstattungsmerkmale sind nun in der Standardausführung enthalten. Das umfasst beispielsweise einen Garmin-Transponder des Typs GTX 345 ADS-B IN, der in den USA Verkehrs- und Wetterinformationen empfangen kann oder einen Stick Shaker, der direkt an die Überziehwarnanlage gekoppelt ist und bei drohendem Strömungsabriss spürbar vibriert.



„Wir sind stets bemüht, unseren Kunden das Beste an Design und Technologie zu bieten. Die TBM 930, Modelljahr 2017, ist dabei keine Ausnahme“, sagte Nicolas Chabbert, Senior Vice President der Business Unit Daher Airplane. „In diesem Jahr liegt der Schwerpunkt auf einer kontinuierlichen Verbesserung durch Merkmale, die zusätzliche Sicherheit und noch mehr Passagierkomfort bringen.“



Die TBM 930 ist ein Single-Turboprop und kann bis zu 31000 Fuß (9449 Meter) hoch fliegen und erreicht eine Geschwindigkeit von bis zu 330 Knoten. Die maximale Reichweite liegt bei 1730 NM. Deutscher Vertrieb für Daher TBM ist Rheinland Air Service.