Neues Problem mit dem Silvercrest Weitere Verzögerung bei der Falcon 5X

Auf der NBAA Convention in Las Vegas musste Dassault Aviation eine weitere Verzögerung des Lieferbeginns der Falcon 5X ankündigen. Grund sind einmal mehr Probleme mit dem Silvercrest-Triebwerk von Safran.

Dassault Aviation hat die Falcon 5X seit Juli 2017 im Flugtestprogramm (Foto: Dassault Aviation / A. Daste).

Dassault-Chef Eric Trappier sagte auf der Pressekonferenz in Las Vegas, dass man „neue Sorgen um die Triebwerksentwicklung“ habe. „Safran hat uns gerade darüber informiert, dass die laufenden Tests einige Leistungsprobleme mit dem Hochdruckverdichter ergeben haben. Wir haben noch nicht alle Konsequenzen analysiert, aber wir wissen bereits, dass die 5X-Einführung, die nach dem neuesten Motorenentwicklungsplan auf das Jahr 2020 verschoben wurde, erneut verschoben werden muss. Es wird noch ein paar Wochen dauern, bis alle Konsequenzen dieses sehr unglückseligen Problems klar sind und eine angemessene Lösung gefunden ist“, so Trappier.



Nach Angaben von Safran-Triebwerksmanager Cédric Goubet geht es um die Reaktionszeiten des Hochdruckverdichters bei Schubänderungen in großen Höhen und relativ niedrigen Geschwindigkeiten. Es gebe mehre Lösungswege, die man mit dem Kunden Dassault diskutiere.



Unterdessen hat der erste Prototyp der Falcon 5X seit seinem Erstflug am 5. Juli rund 50 Flugstunden mit vorläufigen Triebwerken absolviert. „Die Rückmeldungen der Piloten zum Handling des Flugzeugs waren äußerst positiv, mit exzellenter Systemperformance unter allen Flugbedingungen und einem aerodynamischen Verhalten, das exakt den Vorhersagen entspricht“, sagte Eric Trappier in Las Vegas.