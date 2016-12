MEBAA 2016 Textron in Dubai

Der amerikanische Konzern wird vom 6. bis 8. Dezember im Rahmen der MEBAA 2016 in Dubai neben Cessna Grand Caravan EX und Beechcraft King Air 350i auch die Cessna Citation Latitude ausstellen.

Die Latitude ist eng verwandt mit der Sovereign. Viele Komponenten hat sie von dieser übernommen, so auch die PW306D-Triebwerke. Die TBO beträgt 6000 Stunden. Foto und Copyright: Textron Aviation

Textron Aviation betreut im Nahen Osten eine rasant wachsende Cessna- und Beechcraft-Flotte von über 300 Maschinen. „Wir sind stolz, dieses Jahr unser meist verkauftes Muster, die Citation Latitude, bei der MEBAA dabei zu haben“, sagt Kriya Shortt, Senior-Vice-President im Bereich Marketing und Verkauf bei Textron Aviation.



Der US-Konzert hat vom Midsize-Jet bereits 40 Exemplare verkauft, die im vergangenen Jahr auf insgesamt 12 000 Betriebsstunden kamen. Bei einer konventionellen Sitzkonfiguration können bis zu 9 Passagiere mitreisen. Die Maximalreichweite von bis zu 2700 NM erreicht die Cessna Latitude indes mit vier Gästen an Bord. Sie ist das erste von drei Flugzeugen der neuen Citation-Familie. Im Laufe der nächsten Jahre werden Longitude und Hemisphere das Trio komplettieren. Beide Maschinen befinden sich zur Zeit noch in der Entwicklungsphase.



„Wir gehen davon aus, dass diese Flugzeugmodelle perfekt dazu geeignet sein werden, die Nachfrage an größeren Businessjets im Nahen Osten bedienen zu können“, so Shortt.

Ein paar Eckdaten dieser neuen Muster sind bereits bekannt: Der super-midsize-jet Longitude wird mit 3500 NM eine im Vergleich zum Vorgänger um 100 Meilen größere Reichweite aufweisen. Dadurch sind Nonstop-Flüge von Dubai nach London, Peking oder Singapur realisierbar. Textron erwartet die Zertifizierung der Longitude für 2017.



Der Erstflug der großen Schwester, Hemisphere, soll 2019 folgen. Die Maschine wird bis zu 19 Passagiere befördern können, die in einer geräumigen, 2,5-m-breiten Kabine Platz finden werden. Als Antrieb soll Safran Engines neueste Generation von Silvercrest-Triebwerken zum Einsatz kommen. Honeywell steuert sein Primus-Epic-Cockpit bei und Thales das Fly-by-Wire-System. Die avisierte Reichweite von 4500 NM soll es den Betreibern einer Hemisphere gestatten, beispielsweise von Dubai nach Lissabon, Marrakesch, Johannisburg, Jakarta oder Tokyo reisen zu können.



Textron Aviation gehört zu den Marktführern der allgemeinen Luftfahrt und vereint die Marken Beechcraft, Cessna und Hawker in sich. Der Konzern ist mit seinen Produkten in der zivilen und in der militärischen Luftfahrt vertreten.