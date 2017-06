Stratos 714 Erste Phase der Flugtests abgeschlossen

Der Einstrahler hat laut Aussage des US-amerikanischen Herstellers die erste Phase des Testprogramms erfolgreich beendet und dabei 33 Einsätze und 52 Flugstunden absolviert.

Mit Abschluss der ersten Testphase kann nun eine umfangreichere Erprobung beginnen. Foto und Copyright: Stratos Aircraft

Bei kürzlich stattgefundenen Testflügen erreichte die Stratos 714 eine Geschwindigkeit von 320 KTAS und eine Flughöhe von 17.000 Fuß. Der Testpilot bescheinigte dem Jet mit dessen Side-Stick-Steuerung ein gutes Handling und war dabei stets von den Start- und Steigleistung beeindruckt. Mit Abschluss der ersten Testphase hat die US-amerikanische Luftfahrtbehörde FAA nun auch die bestehenden Flugbeschränkungen entfern, womit fortgeschrittene Erprobungen stattfinden können.



"Wir sind mit dem Fortschritt sehr zufrieden", sagte Michael Lemaire, CEO von Stratos Aircraft. "Wir sind bislang auf nichts gestoßen, weshalb eine größere Veränderung im Design nötig gewesen wäre", so Lemaire. Der Prototyp wird auf der EAA AirVenture Convention in Oshkosh, USA, ausgestellt sein. Davor soll der Innenraum ausgestattet und die Hülle des Business Jets lackiert werden. Danach wird der Stratos-Jet mit dem Flugerprobungsprogramm fortführen, bevor er auf der NBAA Convention in Las Vegas abermals zu sehen sein wird. Das EAA AirVenture in Oshkosh findet vom 24. bis 30. Juli statt; die NBAA öffnet ihre Tore vom 10. bis 12. Oktober - dieses Jahr wieder in Las Vegas.



Die Stratos 714 befindet sich bereits seit 2008 in der Entwicklung. Ihr Erstflug war am 21. November 2016. Dieser dauerte rund zehn Minuten, wobei eine Geschwindigkeit von 128 kts (235 km/h) und eine Höhe von 3.700 ft erreicht wurde. Die Stratos 714 ist mit vier Sitzen ausgestattet und richtet sich hauptsächlich an Kunden, die den Jet selbst fliegen wollen. Als Antrieb dient ein Pratt & Whitney Canada JT15D-5 mit 12,9 kN Schub. Die maximale Reisegeschwindigkeit soll bei 770 km/h und die Reichweite bei 2780 Kilometern liegen.