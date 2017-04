One Aviation Eclipse Teilnahme an der AERO bestätigt

Der amerikanische Hersteller wird dieses Jahr mit zwei seiner Geschäftsreisejets in Friedrichshafen vertreten sein.

Foto und Copyright: ONE Aviation

Die zwei Flugzeuge werden bei YourPlane AG in Halle A3, Stand 419, ausgestellt sein. YourPlane ist Ausbildungsorganisation (ATO) und offizieller Partner für Eclipse-Schulungen. Ansprechpartner des Herstellers One Aviation und des Vertriebspartners Jetlounge werden ebenfalls vor Ort sein und Interessierte mit Infos rund um die Muster Eclipse 550 und Eclipse SE versorgen.



Das aktuelle Flaggschiff, Eclipse 550, erhielt am 18. November 2015 die Zertifizierung durch die EASA. Der Jet kann mit bis zu sechs Sitzplätzen ausgestattet werden. Er besitzt eine Reichweite von 1300 NM (2408 km) und nutzt als Antrieb zwei PW610F-Turbofans von Pratt & Whitney Canada, die eine Reisegeschwindigkeit von bis zu 375 Knoten und eine Dienstgipfelhöhe von 41.000 Fuß ermöglichen.



Die AERO 2017 findet vom 5. bis 8. April statt.