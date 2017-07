DAS Private Jets Neue Phenom für die Flotte

DAS Private Jets hat die dritte Phenom 300 in die Flotte aufgenommen. Damit ist das Unternehmen größter Phenom-Operator in Süddeutschland.

Foto und Copyright: Atlas Air Service

Der Kauf des Flugzeugs unterstreicht das große Vertrauen, dass der brasilianische Hersteller Embraer mit seinen Executive Jets im Markt gewonnen hat. "Mit dem innovativen Kabinendesign und dem größten Kabinenquerschnitt in ihrer Klasse bietet die Phenom 300 für unsere Passagiere den besten Komfort und alle Annehmlichkeiten eines modernen Geschäftsreise-Jets und wird von unseren Kunden sehr geschätzt.", so Wolfram Wächter, Inhaber und Geschäftsführer der DAS Private Jets GmbH.

Als exklusiver Embraer Vertriebspartner für Deutschland, Österreich und die Schweiz bietet Atlas Air Service alle Serviceleistungen von Beratung, Verkauf, Abnahme bis zu Verzollung und Verkehrszulassung. "Wir freuen uns sehr, dass DAS Private Jets nun bereits die dritte Phenom in Betrieb nimmt. Unsere Werft am Flughafen Augsburg betreut unsere Kunden in Süddeutschland als autorisiertes Servicecenter", sagt Hans Doll, Verkaufsleiter der Atlas Air Service AG.

Das Geschäftsreiseflugzeug wurde im Werk von Embraer Executive Jets in Melbourne, Florida, USA übergebenund landete mit Kapitän und CEO Wolfram Wächter im Cockpit nach dem Überführungsflug über Goose Bay, Canada und Keflavik, Island am Ende Juni am Flughafen Bremen. Dort wurde das Flugzeug bei Atlas Air Service durch alle Einfuhrformalitäten gebracht und konnte kurz darauf zum Heimatflughafen Mengen (EDFM) starten.