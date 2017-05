Gulfstream G600 T3 erfolgreich abgehoben

Der dritte G600-Prototyp absolvierte vor wenigen Tagen seinen Erstflug. Neben der Durchführung von Tests, die für die Zertifizierung notwendig sind, soll die Maschine künftig bei ihren Einsätzen Daten zum Start- und Landeverhalten sammeln.

Foto und Copyright: Gulfstream

Der Flug von T3, so die interne Bezeichnung des dritten Prototyps, mit der Registrierung N730GD startete am 5. Mai um exakt 8:51 Uhr vom Flugplatz Savannah-Hilton International Airport. Der Einsatz dauerte insgesamt vier Stunden und 35 Minuten und verlief laut Gulfstream ohne Zwischenfälle. Das Flugzeug wird ab sofort im Rahmen des Flugerprobungsprogrammes zahlreiche Systemtests durchlaufen und soll dem Hersteller speziell auch Daten zur Beurteilung des Verhaltens bei verschiedenen Landebahnkonfigurationen liefern.



Der erste G600-Prototyp bestritt am 17. Dezember 2016 seinen Erstflug und hat seitdem über 150 Flugstunden ohne Zwischenfälle absolviert. Die zweite Maschine feierte ihr Debüt am 24. Februar 2017 und ist aktuell mit der Durchführung von Belastungstests im Einsatz. Neben der dritten G600, soll das Testprogramm noch von einem vierten Prototyp ergänzt werden. Anschließend soll auch die erste Serienmaschine in Dienst gestellt werden und für die Feinabstimmung der Unterhaltungssysteme und des Interieurs zum Einsatz kommen. Die Zertifizierung der G600 soll bis nächstes Jahr abgeschlossen sein. Der neue Business Jet soll laut Gulfstream eine Reichweite von 6.200 NM (rund 11.482 Kilometer) bei Mach 0.85 besitzen. Die Höchstgeschwindigkeit liegt wie beim Flaggschiff, Gulfstream G650ER, bei Mach 0.925.



Gulfstream produziert seit 1958 Flugzeuge und ist heute vor allem im Bereich Businessjets einer der Topplayern. Das Portfolio umfasst zurzeit die Modelle G280, G500, G550, G600, G650 und G650ER und ist somit gut für die Anforderungen des Markts gerüstet.