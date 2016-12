Früher als geplant Erstflug Gulfstream G600

Der amerikanische Flugzeughersteller gab den erfolgreichen Jungfernflug seines Businessjets G600 bekannt. Damit beginnt nun das Flugerprobungsprogramm, dem sich in Kürze zwei weitere Prototypen anschließen werden.

Der Erstflug der G600 fand am 17. Dezember 2016 statt. Foto und Copyright: Gulfstream

Der Erstflug fand früher statt als es der Zeitplan des Projekts eigentlich vorsah. Die G600 startete am 17. Dezember vom Savannah-Hilton Head International Airport und war für etwas weniger als drei Stunden in der Luft. Gulfstream-Testpiloten Scott Martin und Todd Abler steuerten die Maschine, Flugtest-Ingenieur Nathaniel Rutland war für eventuelle technischen Anfragen ebenfalls an Bord. „Der heutige Erstflug konnte ohne Zwischenfälle abgeschlossen werden, womit wir der Zertifizierung und Auslieferung einen großen Schritt näher gekommen sind“, sagte Mark Burns, Firmenchef von Gulfstream. Die ersten G600-Maschinen sollen 2018 ausgeliefert werden.



Die G600 besitzt eine Reichweite von 6.200 NM (rund 11.482 Kilometer) bei Mach 0.85. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei Mach 0.925 und somit auf demselben Niveau wie beim Flaggschiff Gulfstream G650ER. Der neue Businessjet besitzt außerden die längste Kabine seiner Klasse: Sie ist in vier Bereiche unterteilt und wirkt auch Dank der 14 großen Fenster offen und lädt zu entspannten Geschäftsreisen ein. Es steht ein umfangreiches Entertainmentangebot wie Satellitenkommunikation und High-Speed-Internet zur Verfügung.



Gulfstream produziert seit 1958 Flugzeuge und ist heute vor allem im Bereich Businessjets einer der Topplayern. Das Portfolio umfasst zurzeit die Modelle G280, G500, G550, G600, G650 und G650ER und ist somit gut für die Anforderungen des Markts gerüstet.