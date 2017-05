Cessna Citation Longitude Vierter Prototyp in das Testprogramm eingestiegen

Der kürzlich stattgefundene Erstflug der vierten Longitude treibt das Erprobungsprogramm des Super-Midsize-Jets weiter voran: Die Zertifizierung soll bis Ende des Jahres abgeschlossen sein.

Foto und Copyright: Textron Aviation

Der Flug dauerte laut Angaben von Textron, dem Mutterkonzern von Cessna, drei Stunden und 20 Minuten und fand vom firmeneigenen Flugplatz in Wichita, Kansas, statt. Im Cockpit saßen die Testpiloten Andrew Peters und Brian Gigax. Der gesamte Flug verlief laut Aussage der Crew wie geplant und ohne Zwischenfälle. Das vierte Flugzeug ist mit einem vollwertigen, dem späteren Serienstandard entsprechenden, Interieur ausgestattet und soll unter anderem dazu dienen, Klimaanlage, Druckluft- und Kabinensysteme zu erproben.



„In den letzten acht Monaten haben wir vier Longitude-Prototypen in Dienst stellen können, was auf den Einsatz unserer Produktentwicklung und unserer Teams zurückzuführen ist“, verkündet Brad Thress, Entwicklungsmanager bei Tetron Aviation. „Neben weiteren Systemtests soll diese vierte Maschine auch helfen, ein optimales Reisegefühl für Passagiere sicherzustellen.“



Das Flugtestprogramm hat laut Angaben von Textron Aviation mittlerweile rund 400 Flugstunden bei insgesamt 200 Flügen erreicht. Die Auslieferungen der ersten Serienflugzeuge, die zurzeit in Wichita montiert werden, sollen Ende 2017, also umgehend nach der Zertifizierung durch die us-amerikanische Luftfahrtbehörde FAA, beginnen.



Der Mutterkonzern Textron Inc. vereint Luftfahrthersteller wie Bell Helicopter, Cessna, Beechcraft, Hawker, Jacobsen, Kautex, Lycoing und noch viele mehr unter einem Haus und ist mit seinen Produkten marktbestimmend.