Cessna Citation Longitude Erstflug des dritten Prototyps

Der amerikanische Flugzeughersteller gab den erfolgreichen Erstflug der dritten Longitude bekannt. Die Maschine steigt damit nur sechs Monate nach dem ersten Prototyp in das Flugerprobungsprogramm mit ein. Die Zertifizierung der Longitude soll bis Ende 2017 erfolgen.

Foto und Copyright: Textron Aviation

Die Testpiloten Corey Eckhart und UJ Pesonen saßen beim Erstflug, der eine Stunde und 40 Minuten dauerte, am Steuer des dritten Prototyps. Mike Bradfield, Flugtestingenieur bei Cessna, war beim Jungfernflug ebenfalls mit an Bord. Der dritte Prototyp wird im Erprobungsprogramm dazu dienen, um die Avionik und andere Flugsysteme weiterzuentwickeln und um Daten für Flugsimulatoren zu sammeln. Die ersten beiden Longitude-Prototypen haben bereits mehr als 125 Flüge und über 250 Flugstunden absolviert.



Textron Aviation, zu dem Cessna gehört, gab außerdem bekannt, dass sich bereits die ersten vier Serienmaschinen der Citation Longitude auf der Montagelinie befinden. Eine Zertifizierung durch die amerikanische Luftfahrtbehörde FAA soll bis Ende des Jahres realisiert werden.



Der Super-Midsize-Jet Longitude wird mit 3500 NM eine im Vergleich zum Vorgänger um 100 Nautische Meilen größere Reichweite aufweisen. Die Maschine bietet 12 Fluggästen Platz. Der Kabinenboden baut flach und die Deckenhöhe beträgt 1,81 Meter. Die Sitzkonfiguration entspricht der Double Club-Anordnung mit um 180 Grad drehbaren Sesseln. In der Logitude kommen FADEC-gesteuerte Honeywell HTF7700L Turbofan-Aggregate mit integriertem Auto Throttle System zum Einsatz. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 476 Knoten. Ebenfalls mit an Bord: die aktuellste Generation des Avioniksystems, Garmin G5000, das mit berührungsempfindlichen Touchscreen-Monitoren arbeitet.