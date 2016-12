Made in the USA Amerikanische Legacy 450 ausgeliefert

Die aller erste, im Embraer-Werk in Melbourne, Florida, gebaute Legacy 450 wurde gestern dem Besitzer übergeben. Der Bau anderer Embraer-Muster an diesem Standort soll folgen.

Foto und Copyright: Embraer

Die Montage der ersten US-Legacy 450 begann zeitgleich mit der Einweihung der neuen Fertigungslinie in Melbourne im Juni 2016. Zeitlich etwas versetzt startete auch der Bau von Nummer Zwei, die sich zurzeit noch auf dem Fließband befindet. Im ersten Quartal 2017 soll die Fertigstellung erfolgen.



Die Legacy 450 bietet neun Passagieren Platz. Zwei Honeywell-Turbofantriebwerke mit Schubumkehr kommen als Antrieb zum Einsatz. Fly-By-Wire Steuerung mit Side-Stick Flight Controlling und eine Rockwell Collins Pro Line Fusion Avionics Suite mit vier 15,1“ LCD-Bildschirmen sind Beispiele für die modernen Systeme der Legacy 450.



Anfang nächsten Jahres läuft in Melbourne auch die Montage des größeren Midsize-Jets Legacy 500 an. Dafür müssen noch der Rumpf aus dem brasilianischen Botucatu und die Flügel aus Évora, Portugal, in Florida ankommen.



Die in Florida hergestellten Muster sollen vor allem den enorm wichtigen US-Markt bedienen. Die Legacy 450 und Legacy 500 werden auch weiterhin im brasilianischen Stammwerk in São José dos Campos produziert.