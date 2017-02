Cessna Citation 45. Jubiläum der Erstauslieferung

In den letzten 45 Jahren wurden tausende Flugzeuge verkauft, die ihren Namen von der US-amerikanischen Rennpferd-Legende Citation erhielten. Die aktuellen Modelle zählen heute zu den bekanntesten Business Jets weltweit.

Foto und Copyright: Textron Aviation

Am 30. Januar 1972 fand die Übergabe der ersten Cessna Citation 500 an American Airlines statt. Das Unternehmen nutzte das Flugzeug im Anschluss ausgiebig, um ein modernes Trainingsprogramm für die eigenen Piloten auf die Beine zu stellen.



Ziel des Citation-Projektes war, einen Jet zu entwickeln, der günstig zu bauen und zu betreiben war und zudem ein gutes Handling haben sollte. Außerdem sollten Landungen auf kleineren Flughäfen möglich sein, um mit kleineren Propellermaschinen konkurrieren zu können.



Seit der Erstauslieferung avancierte Cessnas Citation mit mehr als 7.000 Auslieferungen zu den bekanntesten Business Jets weltweit. Insgesamt konnte die Flotte in den vergangenen 45 Jahren beinahe 35 Millionen Flugstunden akkumulieren.



Aktuell werden acht Citation-Modelle produziert: Mustang, M2, CJ3+, CJ4, XLS+, Sovereign+, X+ und Latitude; Longitude und Hemisphere befinden sich zurzeit in der Entwicklung.