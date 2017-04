Messeneuheit AERO 2017: Daher stellt TBM 910 vor

Der französische Hersteller präsentiert auf der AERO in Friedrichshafen das neuste Mitglied seiner TBM-Familie als Nachfolgerin der TBM 900.

Die TBM 910 erhielt erst kurz vor Messestart, am 24. März, ihre Zulassung durch die Luftfahrtbehörden FAA und EASA. Das Flugzeug nutzt Garmins neues Glascockpit G1000 NXi, besitzt ein überarbeitetes Interieur und löst die TBM 900 ab, deren Produktion seit Jahresbeginn eingestellt wurde.



„Bereits wenige Tage nach der Zertifizierung der TBM 910 haben wir die ersten Bestellungen entgegen nehmen können“, verkündet Nicolas Chabbert, Manager Business Unit bei Daher.



Dahers TBM 910 ist auf der AERO am Stand 321 in Halle A3 zu finden.