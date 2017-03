Cessna Latitude und Sovereign+ Für Steilanflüge zugelassen

Mit einer durch die FAA und die EASA erteilten Erlaubnis ist es mit Cessnas Sovereign+ und Latitude nun möglich, Landeanflüge mit einem Anflugwinkel von bis zu 6,65 Grad durchzuführen.

Cessna Citation Latitude Foto und Copyright: Textron Aviation

Somit sind auch Flughäfen mit besonderen Landebedingungen, wie beispielsweise London City (EGLC) und Lugano (LSZA), möglich. London City liegt in der Nähe des Finanz-Distrikts der englischen Hauptstadt und gehört damit zu den beliebtesten Destinationen von Business Jets weltweit.



“Diese Zertifizierung erweitert das Leistungsspektrum unserer Modelle Sovereign+ und Latitude. Kunden, die häufig in Europa reisen und wegen landschaftlicher Besonderheiten oder wegen Umweltschutzgesetzen auf Steilanflug-Fähigkeiten angewiesen sind, profitieren am meisten von dieser Neuerung“, erklärt Rob Scholl, Manager für Verkauf und Marketing, Textron Aviation.



In der Citation Latitude können bei einer konventionellen Sitzkonfiguration bis zu neun Passagiere reisen. Die Maximalreichweite von 2700 NM erreicht das Geschäftsreiseflugzeug indes mit vier Gästen an Bord. Der US-Konzern hat vom Midsize-Jet bereits 40 Exemplare verkauft, die im vergangenen Jahr auf insgesamt 12.000 Betriebsstunden kamen. Die Citation Sovereign+ besitzt eine Reichweite von 3200 NM (5926 km) und eine Maximalgeschwindigkeit von 460 Knoten. Auch die Passagierzahl ist im Vergleich zur Latitude größer: Die Sovereign+ kann bis zu 12 Reisende befördern.



Der Flugzeughersteller Cessna gehört zu Textron Aviation, das die Marken Beechcraft, Cessna und Hawker in sich vereint. Der Konzern ist mit seinen Produkten in der zivilen und in der militärischen Luftfahrt vertreten und gehört zu den Marktfühtrt.