EBACE 2017 in Genf Air Hamburg Erstkunde für Embraer Legacy 650E

Das Charterunternehmen Air Hamburg hat als erster Kunde drei Legacy 650E bestellt, die bereits ab dem dritten Quartal geliefert werden sollen.

Embraer Executive Jets President and CEO Michael Amalfitano (links) und Air Hamburg Partner Simon Ebert bei der Bekanntgabe des Legacy 650E-Auftrags auf der EBACE in Genf (Foto: Karl Schwarz).

Embraer verbucht laut Listenpreis 77,7 Millionen Dollar für den Verkauf, der laut Hersteller ein Beleg für das gestiegene Interesse von Charterfirmen an dem Zweistrahler ist. Die neue E-Version bietet ein vergbessertes Honeywell Primus Elite Avioniksystem mit Synthetic Vision und einer Autothrottle-Funktion als Standard. Die auf zehn Jahre oder 10000 Flugstunden ausgeweitete Garantie ist die längste im Bereich Geschäftsreiseflugzeuge. Der Preis bleibt „sehr konkurrenzfähig“.



Air Hamburg ist ein treuer Embraer-Kunde und hat in diesem Jahr bereits eine Legacy 500 und eine Phenom 300 in die Flotte aufgenommen. Dazu kommen bereits acht Legacy 600/650 und eine weitere Phenom 300 neben Mustern anderer Hersteller. Die Flugzeuge werden für Kunden in ganz Europa sowie nach Rußland und in den Nahen Osten eingesetzt.