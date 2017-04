Vision Jet und G6-Upgrade AERO 2017: Cirrus blickt optimistisch in die Zukunft

Der Vision Jet und das G6-Upgrade der SR-Reihe standen im Mittelpunkt der Pressekonferenz von Cirrus. Für den Jet rechnet der US-amerikanische Flugzeughersteller mit einer großen Nachfrage, weshalb unter anderem die Produktionsstätte in Duluth erweitert wird.

Die EASA-Zulassung für den Vision Jet erfolgt in absehbarer Zukunft. Foto und Copyright: Tashi Dolma Hinz

Derzeit fliegen zwar erst vier Vision Jets, doch Patrick Waddick ist überzeugt, dass bereits ab 2018 jährlich 75 bis 125 Modelle ausgeliefert werden, davon rund 15 nach Europa. Noch ist der Jet nicht EASA zertifiziert, aber die Zulassung verläuft nach Zeitplan und befindet sich in der Endphase – von der FAA wurde er im vergangenen Oktober zertifiziert.





Sehen und gesehen werden: Die Spectra Wingtips sorgen für bessere Sichtbarkeit. Foto und Copyright: Tashi Dolma Hinz

Zufrieden ist der President Innovation & Operations von Cirrus aber nicht nur mit den Entwicklungen im Bereich der Business Aviation, auch das G6-Upgrade der SR-Reihe präsentierte er sichtlich stolz. Die Modellreihe wird seit diesem Frühjahr serienmäßig mit der Cirrus Perspective+ Avionik, die in Zusammenarbeit mit Garmin ausgearbeitet wurde, und den Spectra Wingtips ausgestattet, Komponenten, die insbesondere die Sicherheit im Luftraum erhöhen soll.



Die SR20 erhielt zudem den 215 PS starken Lycoming IO-390-C3B6, wodurch die Nutzlast um 68 Kilogramm erhöht wurden konnte. Ben Kowalski, der Vice President Marketing & Communications des Unternehmens, informierte über den Baufortschritt des Vision Center Campus in Knoxville. Der Campus soll zum Mittelpunkt aller Kundenaktivitäten werden und beinhaltet ein großes Ausbildungszentrum. Die Produktionsstätte in Duluth wird erweitert, um die künftige Produktion des Vision Jets sicherstellen zu können.